İran ve Irak'tan 14 Mutabakat Zaptı - Son Dakika
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İran ve Irak'tan 14 Mutabakat Zaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Irak'ı ziyaretinde, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 14 mutabakat zaptı imzalandı.

11.09.2024 14:47
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Irak'ı ziyaretinde, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 14 mutabakat zaptı imzalandı.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Pezeşkiyan'ın hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında askeri ve güvenlik güçlerinin eğitimi, spor ve gençlik, kültürel, sanat ve tarihi eserlerde işbirliği ile iletişim ve telekomünikasyon alanlarında ortak mutabakat zaptına imzalar atıldı.

Irak ve İran arasında; dini turizm, iki ülke arasında serbest bölgelerde işbirliği, tarım ve doğal kaynaklarla postacılık, sosyal güvenlik, teknik eğitim, vasıflı işgücünün geliştirilmesi alanında işbirliği ve Irak-İran ticaret odalarının faaliyet alanında işbirliğine ilişkin ortak mutabakat zaptı da imzalandı.

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti.

Pezeşkiyan ayrıca Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ve bazı siyasi liderlerle de bir araya gelecek. İki gün sürecek ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı, Necef, Kerbela, Basra ve Erbil ve Süleymaniye kentlerini de ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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