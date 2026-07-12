Pezeşkiyan'dan eski Katar Emiri için taziye - Son Dakika
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Pezeşkiyan'dan eski Katar Emiri için taziye

12.07.2026 17:39
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için taziye mesajı yayımladı. Pezeşkiyan, merhumun iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine katkısını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan, Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileyerek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, hem görev süresi hem de hayatı boyunca İran ile Katar arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Hatırası ve hizmetleri her iki milletin hafızasında saygıyla yaşayacaktır. Merhuma yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pezeşkiyan'dan eski Katar Emiri için taziye - Son Dakika

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