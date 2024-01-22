İran Cumhurbaşkanı: Avrupa ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye hazırız

TAHRAN, 22 Ocak (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'a karşı düşmanlık sergilemedikleri sürece Avrupa ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Reisi Pazar günü Tahran'da, Belçika'nın yeni İran Büyükelçisi Michel Malherbe'in güven mektubunu teslim aldığı görüşmede söz konusu ifadeyi kullandı.

Reisi, "İran'ın farklı ülkelerle karşılıklı güven ve saygıya dayalı şekilde ilişkileri geliştirmek için bir sınırı yok. Arzumuz, İran'a karşı düşmanlık beslenmediği sürece Avrupa ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek" dedi.

Reisi, Avrupa ülkelerinin çıkar ve ilişkilerini, itibar ve güvenilirlikten yoksun ABD çıkar ve ilişkilerinden bağımsız olarak sürdürmelerini tavsiye etti.

Belçika büyükelçisi de ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu ve mevcut zorlukları çözerek ikili ilişkileri teşvik etmeyi umduğunu belirtti.