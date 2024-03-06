İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Pakistan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyor

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TAHRAN, 6 Mart (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesi ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Salı günü yayımlanan açıklamaya göre, Reisi söz konusu açıklamayı, Pazartesi günü gece saatlerinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde yaptı. Reisi, Şerif'i ikinci kez başbakan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin derin tarihi ve kültürel bağlar ile ortak noktalara dayandığını belirten Reisi, "İran, dost ve kardeş ülke Pakistan ile ikili, bölgesel ve uluslararası alanlardaki etkileşim ve ilişki düzeyinin geliştirilmesinden memnuniyet duyuyor" dedi.

Şerif ise Reisi'ye tebrikleri için teşekkür ederek, iki ülke liderlerinin kararlılığı ve hükümet yetkililerinin ortak çabaları sayesinde ikili ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Başbakan, halkları arasındaki derin dostluk ilişkileri temelinde iki ülkenin, ortak çıkarları korumak için sahip oldukları farklı kapasitelerini kullanarak etkili adımlar atabileceklerine olan inancını da dile getirdi.