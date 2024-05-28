İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin eşinin adaylık iddiaları yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin eşinin adaylık iddiaları yalanlandı

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin eşinin adaylık iddiaları yalanlandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Cemile Alemulhüda'nın 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiaları ailesi tarafından yalanlandı. Ailenin, Reisi'nin yasını tuttuğu ve seçimlere katılmayı düşünmedikleri ifade edildi.

28.05.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Cemile Alemulhüda'nın 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiaları ailesi tarafından yalanlandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed Temsilcisi ve Reisi'nin eşinin babası Ayetullah Ahmed Alemulhüda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Cemile Alemulhüda'nın cumhurbaşkanlığına adaylığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığı belirtildi.

Ailenin, 19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'nin yasını tuttuğu, seçimlere katılmayı veya hiçbir adayı desteklemeyi düşünmedikleri ifade edildi.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, Reisi'nin akademisyen olan eşinin 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusu yapabileceği ve İran'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olabileceği iddia edilmişti.

Seçimler 28 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra anayasaya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran anayasasına göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyordu.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İbrahim Reisi, Helikopter, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin eşinin adaylık iddiaları yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırı skandalı üzerinden “ÖMK“ sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 19:56:02. #1.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin eşinin adaylık iddiaları yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement