İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin Helikopteriyle İlgili Henüz Bir Gelişme Yok

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İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, kazaya uğradığı belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterini arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili henüz hiç bir gelişmenin olmadığını belirtti.

X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Cehrumi, kamuoyunun bilgi talebini karşılayacak herhangi bir gelişmenin bulunmadığını duyurdu.

Cehrumi, "Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının helikopter olayına ilişkin son haberleri almak, halkın ve medyanın hakkıdır. Ancak kaza yeri ve hava şartlarının özel durumu göz önüne alınmalıdır. Henüz hiç yeni haber yok." ifadelerini kullandı.

Hamaney: "Herkes dua etsin"

Öte yandan ülke lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi.

Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.