İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopteriyle İlgili Henüz Bir Gelişme Yok - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopteriyle İlgili Henüz Bir Gelişme Yok

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin Helikopteriyle İlgili Henüz Bir Gelişme Yok

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili henüz bir gelişme olmadığını açıkladı. Cehrumi, zorlu hava koşulları ve kaza yerinin özel durumu nedeniyle bilgi verilemediğini belirtti. Ülke lideri Ali Hamaney ise herkesten dua isteyerek, halkın endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Reisi'nin helikopteri, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldıktan sonra kaza yapmıştı.

19.05.2024 20:41
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İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, kazaya uğradığı belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterini arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili henüz hiç bir gelişmenin olmadığını belirtti.

X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Cehrumi, kamuoyunun bilgi talebini karşılayacak herhangi bir gelişmenin bulunmadığını duyurdu.

Cehrumi, "Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının helikopter olayına ilişkin son haberleri almak, halkın ve medyanın hakkıdır. Ancak kaza yeri ve hava şartlarının özel durumu göz önüne alınmalıdır. Henüz hiç yeni haber yok." ifadelerini kullandı.

Hamaney: "Herkes dua etsin"

Öte yandan ülke lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi.

Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopteriyle İlgili Henüz Bir Gelişme Yok - Son Dakika

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