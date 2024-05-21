İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Tahran'da tören düzenlendi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Tahran'da tören düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Tahran\'da tören düzenlendi

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Camii'nde tören düzenlendi. Binlerce İranlı, törene katıldı. Yarın Azadi Meydanı'nda tören düzenlenecek.

21.05.2024 23:51
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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Camii'nde tören düzenlendi.

Tebriz'deki törenin ardından cenazeler Tahran'a getirildi. Binlerce İranlı, İmam Humeyni Büyük Camii'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Reisi'yi tanıtan konuşmalar yapıldı, mersiyeler okundu.

Yarın Tahran Üniversitesi'nde ülke lideri Ali Hamaney'in kıldıracağı cenaze namazı sonrası, Reisi ve beraberindekiler için Azadi Meydanı'nda tören düzenlenecek.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Tahran'da tören düzenlendi - Son Dakika

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