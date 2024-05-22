İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için Tahran'da cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için Tahran'da cenaze namazı kılındı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için Tahran\'da cenaze namazı kılındı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası düzenlenecek cenaze merasimine yüz binlerce kişi toplandı. Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

22.05.2024 10:25
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için Tahran'da cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için Tahran'da cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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