İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililerinin helikopter kazasına ilişkin Türk İHA\'sı arama kurtarma timlerini sevk etti

Güncel

İran Kızılayının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin, Türk İHA'sı Akıncı'nın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında tespit ettiği 2 ısı kaynağının bulunduğu bölgeye arama kurtarma timlerini sevk ettiği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), İran Kızılayı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Türk İHA'sının Tevil köyünde 2 ısı kaynağı tespit etmesi üzerine arama kurtarma timleri Cumhurbaşkanı ve heyetini taşıyan helikopterin iniş yaptığı ihtimali verilen o bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bölgede 73 timin görev aldığı belirtilirken olumsuz hava şartlarının çalışmaları yavaşlattığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.