İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin arama kurtarma çalışmaları havadan yapılamıyor - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin arama kurtarma çalışmaları havadan yapılamıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'yi taşıyan helikopterin arama kurtarma çalışmaları havadan yapılamıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yapması sonucu arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak yoğun sis nedeniyle havadan yapılamayan çalışmalar, karadan devam ediyor. İran Kızılay Başkanı, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle İHA'lar kullanılarak arama kurtarma çalışmalarının yapılamadığını belirtti. İranlı yetkililer, dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

19.05.2024 18:15
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.

İran Kızılay'ı daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurgulamıştı.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti.

Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin arama kurtarma çalışmaları havadan yapılamıyor - Son Dakika

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