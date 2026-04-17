İran'da 22 Kişi Gözaltına Alındı

İran'ın Huzistan eyaletinde, yurt dışındaki muhalif medya kuruluşları ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran basınında, Huzistan Eyaleti Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "yurt dışındaki muhalif medya kuruluşları ile iletişim kurarak, sahadan elde edilen görsel bilgileri bu kuruluşlara gönderdikleri belirlenen 22 kişinin gözaltına alındığı" belirtildi.
Gözaltına alınanların, yolladıkları görseller vasıtasıyla "İran halkına karşı oluşturulan psikolojik savaşın bir parçası oldukları" savunuldu.
