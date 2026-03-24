İran'da 466 Kişi Gözaltına Alındı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da 466 Kişi Gözaltına Alındı

24.03.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD-İsrail lehine propaganda yapma iddiasıyla 466 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

İran, kamu düzenini etkileme, toplumda kaygı yaratma veya ABD- İsrail lehine propaganda faaliyetleri yürütmeye çalıştığı iddiasıyla 466 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun, polis teşkilatının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede son günlerde yürütülen istihbarat ve teknik izleme çalışmaları sonucunda, "Amerikan-Siyonist düşmanın iç istikrarsızlık yaratma ve düşman gruplardan faydalanma hedefleri doğrultusunda hareket ettikleri" öne sürülen 466 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin kamuoyunda huzursuzluk yaratmaya, toplumda korku ve endişe uyandırmaya, ülkede zihinsel güvensizlik oluşturmaya, düşman lehine propaganda yapmaya ve özellikle siber alanda güvenliği bozma girişimlerini teşvik etmeye çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:05:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.