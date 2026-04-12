İran'da 50 Kişi Gözaltına Alındı

İran'ın 16 eyaletinde, yurtdışındaki muhalif medya kuruluşları ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.

İran basını, Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, yurtdışındaki muhalif medya kuruluşları ile iletişim kurarak, güvenlik ve askeri merkezlere ait bilgi ve konumları gönderdikleri belirlenen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca, gözaltı operasyonları sırasında çok sayıda elektronik malzeme ve Starlink uydu terminalinin ele geçirildiği belirtildi.