İran'da ABD büyükelçiliğinin işgalinin yıldönümü kutlandıİran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "ABD ve Siyonist rejim davranışlarını değiştirmezse... - Son Dakika
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İran'da ABD büyükelçiliğinin işgalinin yıldönümü kutlandıİran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "ABD ve Siyonist rejim davranışlarını değiştirmezse...

- İran'da ABD büyükelçiliğinin işgalinin yıldönümü kutlandı İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "ABD ve Siyonist rejim davranışlarını değiştirmezse çöküşe doğru ilerleyecekler" İran'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 45'inci yıl dönümü ülkenin farklı kentlerinde...

03.11.2024 20:01
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- İran'da ABD büyükelçiliğinin işgalinin yıldönümü kutlandı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "ABD ve Siyonist rejim davranışlarını değiştirmezse çöküşe doğru ilerleyecekler"

TAHRAN - İran'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 45'inci yıl dönümü ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerle kutlanırken Tahran'daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "ABD ve Siyonist rejimi uyarıyoruz, eğer davranışlarını değiştirmezlerse yıkım ve çöküşe doğru ilerleyecekler" dedi.

İran'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 45'inci yıl dönümü "Dünyadaki şer ekseni ABD" sloganıyla başkent Tahran ve ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerle kutlandı. Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, yere çizilen ABD ve İsrail bayraklarının üzerine basarak alana giriş yaptı. Kalabalık, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "İsrail'in cinayetleri, ABD'nin cinayetleridir", "Bugün emperyalizmle mücadele günü" ve "Filistin kazanacak, İsrail yok olacak" sloganları attı. Göstericiler, "ABD'yi ayaklarımızın altına alıyoruz", "İsrail yok olacak" ve "İntikam, İntikam" yazılı pankartlar taşındı.

"Zulmeden zulmü ile kendisini yok eder"

Gösteriye katılan İranlı Ahmet Burucerdi, "Bir sonraki yıldönümünde Siyonist İsrail rejiminin yok olacağımı umut ediyorum. Allah'ın kanunu böyledir, zulmeden zulmü ile kendisini yok eder" dedi.

Bir diğer gösterici Ali Rıza Tebrizi ise, "Bugün, küresel emperyalizm ile mücadele günü ve ben de bu mücadeleye katlı sunmak için buraya geldim. Halk olarak bu şekilde meydanlara çıkarak ABD ve İsrail'e hala bu mücadelenin arkasında olduğumuzun mesajını veriyoruz. Kanımızın son damlasına kadar da düşmanla mücadeleyi sürdüreceğiz. Siyonist rejim ne yaparsa yapsın biz İslam cumhuriyetinin ile Filistin ve Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejim için en iyi yol bir an önce kendi yok oluşunu ilan etmesidir"

Kutlamalara gençliğinden bu yana katıldığını belirten Fatma Muhammedi, "Katılmaya da devam edeceğim. ABD ve Siyonist İsrail rejimi biz karşı hiçbir yanlış yapamaz. Bizim için önemli olan şahsiyetleri ve liderlerimizi şehit etmemiş olabilir ama onların yerine yeni liderler geliyor. Siyonist rejim için en iyi yol bir an önce kendi yok oluşunu ilan etmesidir. Kahrolsun ABD ve İsrail" diye konuştu.

"Son 70 yıl, ABD'nin İran'a karşı ihanet planları ile doludur"

Gösteride konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran İslam devrimi sonrasında Tahran'da bulunan eski ABD büyükelçiliğinin ülkede karışıklık çıkartmak ve devrim karşıtı faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez haline geldiğini belirtti. Selami, "ABD casusluk yuvasının Müslüman öğrenciler tarafından işgal edilmesi, ABD'nin gerçek yüzünü ve kötülüklerini tüm dünyaya gösterilmesi açısından tarihi bir olaydır. Ülkemizin son 70 yılı ABD'nin İran'a karşı ihanet planları ve katliamları ile doludur. Tüm bu hain planlar Tahran'da bulunan dönemin ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir" dedi.

"İran, düşmanı yok etmek için direniş cephesi ile birlikte hareket edecektir"

İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki katliam ve soykırımların ABD desteği ile devam ettiğini belirten Selami, "İran milletinin ABD ile mücadelesi 1953 yılında Doktor Musaddık'a yönelik darbe ile şekillenmiş ve bugün bu mücadeleyle daha da büyümüştür. İran milletinin düşmanı olan ABD ve onun kuduz köpeği Siyonist rejime karşı direniş cephesi, ortak oldukları katliamlara gereken yanıtı verecek ve bu yolda İran, düşmanı yok etmek için direniş cephesi ile birlikte hareket edecektir" ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz"

Selami, "ABD ve Siyonist rejimi uyarıyoruz, eğer davranışlarını değiştirmezlerse yıkım ve çöküşe doğru ilerleyecekler. Siyonist rejim yok olana ve ABD bölgeden kovulana kadar, diğer Müslüman milletlerle birlikte direniş cephesi olarak güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Abd Büyükelçiliği, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

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