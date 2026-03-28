İran'da ABD-İsrail Bağlantılı Terör Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da ABD-İsrail Bağlantılı Terör Operasyonu

28.03.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 3 eyalette düzenlenen operasyonlarda 5 terörist öldürüldü, 19 kişi gözaltına alındı.

İran, 3 eyalette düzenlenen operasyonlarda ABD-İsrail ile bağlantılı "ayrılıkçı bir gruba mensup 5 teröristin öldürüldüğünü ve 19 paralı unsurun" da tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, istihbarat birimleri Huzistan, Erdebil ve Kirman eyaletlerinde ABD-İsrail bağlantılı oldukları iddia edilen gruplara operasyon düzenledi.

Huzistan eyaletindeki operasyonlarda, "ayrılıkçı bir gruba mensup 5 teröristin öldürüldüğü" belirtilirken yine Huzistan ve Kirman eyaletlerinde "ABD-İsrail bağlantılı paralı unsurlar" tespit edilerek gözaltına alındı.

İsrail ile bağlantılı ülke dışından yayın yapan Farsça medyaya bilgi gönderdikleri tespit edilen kişilerin de Erdebil, Kirman ve Huzistan eyaletlerinde tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.

Bu 3 eyaletteki son operasyonlarda "ABD-İsrail ile bağlantılı" 19 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 15:41:53. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.