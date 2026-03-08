İran'da ABD-İsrail Çifte Bombalama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da ABD-İsrail Çifte Bombalama

08.03.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsfahan eyaletinde, ABD ve İsrail'in düzenlediği çifte bombalama saldırısında 20 ölü.

İran basını, İsrail ve ABD'nin, İsfahan'da İranlı sivilleri hedef alan çifte bombalama saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının, İsfahan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail güçleri, sabah saatlerinde İran'ın İsfahan eyaleti genelinde hava ve füze saldırıları düzenledi.

Saldırılarda İsfahan, Şahrıza ve Necefabad şehirleri hedef alındı.

Necefabad'da sivil bir nokta vuruldu. Düşen ilk füze sonrası yardım ekipleri ve vatandaşlar olay yerine geldiğinde aynı noktaya ikinci bir füze daha isabet etti.

Saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

ABD-İsrail'in "çifte vuruş" olarak adlandırılan bombalama saldırıları, savaş suçu sayılan bir taktik için kullanılan gayriresmi bir terimdir. 28 Şubat'ta Minab'daki ilkokula düzenlenen ve en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği ABD-İsrail saldırısında da okulun 40 dakika arayla iki kez bombalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsfahan, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da ABD-İsrail Çifte Bombalama - Son Dakika

İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:15:40. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da ABD-İsrail Çifte Bombalama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.