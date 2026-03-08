İran'da ABD-İsrail Çifte Bombalama

İran basını, İsrail ve ABD'nin, İsfahan'da İranlı sivilleri hedef alan çifte bombalama saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının, İsfahan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail güçleri, sabah saatlerinde İran'ın İsfahan eyaleti genelinde hava ve füze saldırıları düzenledi.

Saldırılarda İsfahan, Şahrıza ve Necefabad şehirleri hedef alındı.

Necefabad'da sivil bir nokta vuruldu. Düşen ilk füze sonrası yardım ekipleri ve vatandaşlar olay yerine geldiğinde aynı noktaya ikinci bir füze daha isabet etti.

Saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

ABD-İsrail'in "çifte vuruş" olarak adlandırılan bombalama saldırıları, savaş suçu sayılan bir taktik için kullanılan gayriresmi bir terimdir. 28 Şubat'ta Minab'daki ilkokula düzenlenen ve en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği ABD-İsrail saldırısında da okulun 40 dakika arayla iki kez bombalandığı bildirilmişti.