İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, pirinç deposuna ABD- İsrail savaş uçaklarından ateşlenen füze isabet ettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge şehri Kaymakamı Fuad Muradzade, şehre yönelik ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
"ABD-İsrail savaş uçaklarından ateşlenen füzenin bir pirinç deposuna isabet ettiğini" belirten Muradzade, söz konusu depoda 200 ton pirinç bulunduğunu söyledi.
Muradzade, saldırı sırasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran'da ABD-İsrail Füze Saldırısı - Son Dakika
