İran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin farklı noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Huzistan eyaleti Valisi Mevalizade, İran basınında yer alan açıklamasında ABD-İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri aktardı.
Mevalizade, "Düşman akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi ve Ahvaz Havalimanı iki kez vuruldu." dedi.
Özellikle Huzistan'daki Ahvaz kentine yönelik saldırılara dikkati çeken Mevalizade, "Ahvaz'ın batısında 4 bölge vuruldu. Ayrıca kentin El-Gadir isimli meydanına da saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Mevalizade, saldırının ayrıntılarına ilişkin daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › İran'da ABD-İsrail Hava Saldırıları - Son Dakika
