İran'da ABD-İsrail Hava Saldırıları
İran'da ABD-İsrail Hava Saldırıları

05.04.2026 22:00
Huzistan Valisi, ABD ve İsrail'in Ahvaz'a yönelik hava saldırılarına dikkat çekti.

İran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin farklı noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Huzistan eyaleti Valisi Mevalizade, İran basınında yer alan açıklamasında ABD-İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri aktardı.

Mevalizade, "Düşman akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi ve Ahvaz Havalimanı iki kez vuruldu." dedi.

Özellikle Huzistan'daki Ahvaz kentine yönelik saldırılara dikkati çeken Mevalizade, "Ahvaz'ın batısında 4 bölge vuruldu. Ayrıca kentin El-Gadir isimli meydanına da saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Mevalizade, saldırının ayrıntılarına ilişkin daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
Advertisement
