İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD- İsrail saldırılarında 20'den fazla kentin hedef alındığını söyledi.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan Halidi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Halidi, "Sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 20'den fazla kent hedef alındı. Kızılay ekipleri tüm personel ve teçhizatıyla sahada çalışmalarına devam ediyor." dedi.
İranlı yetkili vatandaşların, vurulan noktalara yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › İran'da ABD-İsrail Saldırıları 20'den Fazla Kenti Hedef Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.