İran'da ABD Saldırısında 35 Ölü, 300 Yaralı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e ulaştığını, yaralı sayısının 300'ü geçtiğini söyledi.

Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

ABD'nin son saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300'den fazla kişinin yaralandığını, 35 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Kirmanpur, en fazla hasar gören eyaletlerin Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan ve Huzistan'ın olduğunu belirtti.

Kirmanpur, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 2 kişinin öldüğünü ve 260 kişi ise yaralandığını duyurmuştu.