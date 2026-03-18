İran'da Ambulansa Saldırı

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in Fars eyaletini düzenlediği saldırıda yaralıları taşıyan bir ambulansın doğrudan hedef alındığını duyurdu.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail rejimleri tarafından Fars eyaletinin Lar bölgesinde İran Kızılayı'na ait bir ambulansa hava saldırısı düzenlendi." denildi.

Ambulansın yaralıları taşıdığı sırada hedef alındığı belirtilirken, yayınlanan görüntülerde saldırı sonucunda ambulansın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend yaptığı açıklamada, ambulansa yapılan saldırıdan duyduğu derin üzüntü ve endişeyi dile getirerek, bu eylemi insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktarmıştı. Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini de belirtmişti.