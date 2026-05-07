İran'da Çatışma: ABD Saldırısı Sonrası

İran'ın güneyinde Bender Abbas ve Keşm Adası'nda meydana gelen çatışmanın, ABD ordusunun İran'a ait bir tankere saldırı düzenlemesinin ardından gerçekleştiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ismi açıklanmayan bir kaynak konuya ilişkin bilgi verdi.

ABD ordusunun İran'a ait bir tankere düzenlediği saldırının ardından, Hürmüz Boğazı'ndaki düşman birliklerinin İran füzelerinin ateşine maruz kaldığı ve hasar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Patlama sesleri

İran basını ülkenin güneyindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini bildirmişti.

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.