İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Kampanyası Başladı - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Kampanyası Başladı

İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuna kalan adayların seçim kampanya süreci yeniden başladı. Reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz'da yapılacak olan ikinci tur için kampanyalarını 3 Temmuz'da sonlandıracaklar. Adaylar, 1-2 Temmuz tarihlerinde devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacaklar. İlk turda hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için Pezeşkiyan ve Celili ikinci tura kalmıştı. Pezeşkiyan yüzde 42,5, Celili ise yüzde 38,6 oy almıştı.

30.06.2024 11:49
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İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuna kalan adayların seçim kampanya süreci yeniden başladı.

İran devlet televizyonuna göre, 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarışacak reformistlerin adayı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakarların adayı Said Celili'nin kampanya süreci 3 Temmuz'da sona erecek.

Pezeşkiyan ile Celili, 1 Temmuz Pazartesi ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak.

İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kalmıştı.

Ülke genelinde yüzde 40 katılımın olduğu seçimde Pezeşkiyan, oyların yüzde 42,5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Kampanyası Başladı - Son Dakika

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