İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Düşük Katılım - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Düşük Katılım

İran'da yapılan 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde katılım oranı yüzde 40 olarak açıklandı. Ülke genelinde 62 milyon seçmenden sadece 24 milyon 535 bin 185 kişi oy kullandı. Ancak Tahran eyaleti ve Kum'da katılım oranlarında artış yaşandığı belirtildi. Bu seçimler, tarihe kadar en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimleri olarak kaydedildi.

29.06.2024 12:03
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İran'da yapılan 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde katılım yüzde 40 oldu.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçime katılım oranını açıkladı.

Ülke genelinde yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, katılımın yüzde 40 civarında gerçekleştiğini belirtti.

Buna rağmen İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tahran eyaleti genelinde ve Kum'da son cumhurbaşkanı seçimine göre katılım oranlarında artış olduğu görüldü.

Ülkede 18 Haziran 2021'de yapılan seçimler, o tarihe kadar en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuş ve katılım yüzde 48,8'de kalmıştı.

Kaynak: AA

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