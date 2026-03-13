İran'da Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü - Son Dakika
İran'da Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü

13.03.2026 13:22
Tahran'da düzenlenen yürüyüşte halk, Filistin'e destek için toplandı; patlamalar yaşandı.

ABD-İsrail'in ortak saldırısının devam ettiği İran'ın birçok şehrinde "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşlerde, halk Filistin'e destek, ABD-İsrail'e tepki mesajı verdi.

Başkentteki yürüyüşe, Tahran halkının yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bakanlar, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Mescid-i Aksa ve Filistin'e destek mesajlarının yazıldığı pankartlar ile Filistin bayrakları taşınan yürüyüşte İsrail, ABD ve İngiltere aleyhinde sloganlar atıldı.

Tahran'daki birçok noktadan yürüyüşe katılanlar Tahran Üniversitesi'nin önünde toplanarak buradaki cuma namazı alanına geçti.

Cuma namazının kılındığı alanda Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dualar edildi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.

Tehdit mesajından kısa süre sonra kitlelerin toplandığı Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

Patlamalar gerçekleştiği sırada İranlıların tekbir getirdiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Dünya Kudüs Günü her yıl ramazan ayının son cuma günü İran başta olmak üzere bazı ülkelerde kutlanıyor; bu kapsamda yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: AA

