İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kenti yakınlarında pilot eğitim uçağı düştü. İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, uçağın düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada uçağın modeline ilişkin bilgi paylaşılmazken teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyuruldu. Kazada pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Pilot adaylarının pratik yapması amacıyla kullanılan eğitim uçaklarında ender de olsa benzeri kazalar meydana geliyor.
Son Dakika › Güncel › İran'da eğitim uçağı düştü! 3 mürettebat öldü - Son Dakika
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