İran'da Görüş Ayrılığı İddiaları Reddedildi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) komutanları arasında görüş ayrılığı olmadığını söyledi.

Hacı Mirzayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Devrim Muhafızları Ordusu komutanları arasında görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Hacı Mirzayi, "Cummhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Devrim Muhafızları Ordusu komutanları arasında görüş ayrılığı yok. Komutanların ve Cumhurbaşkanının hazır bulunduğu tüm toplantılarda, bütün kararlar oy birliğiyle alınmıştır." dedi.