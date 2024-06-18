İran'da Hastane Yangınında 9 Hasta Hayatını Kaybetti

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İran'ın kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu 9 hasta hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Reşt kentindeki Kaim Hastanesi'nde yangın çıktı.

Kısa süre sonra ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yoğun bakım ünitesinde bulunan 9 hasta yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, hayatını kaybeden hastalardan 6'sının kadın olduğunu belirtti.

Yangın çıktığı sırada hastanede bulunan 142 hastanın çevre hastanelere sevk edildiği ve bunların arasında 5 bebeğin de bulunduğu bildirildi.

Yangının hastanenin bodrum katında elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor ancak İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, uzman ekiplerce özel inceleme başlatıldığını söyledi.

Öte yandan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, olayın ardından Gilan Valisi Esedullah Esedi'yi arayarak, yangının nedeninin tüm boyutlarıyla araştırılması ve hastaların güvenliğinin sağlanması talimatı verdi.