İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyız - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyız

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ABD'de ülkesinin vatandaşlarıyla görüşen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gerginliklerin sona ermemesi halinde İran'ın parçalanabileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, ''Eğer Allah göstermesin ülkede bir olay olsa Azerbaycan kendi başına devlet olur, Kürdistan kendi başına devlet olur, Huzistan başka, Beluçistan başka, yani artık İran kalmaz. Bu kaosa dönüşür.'' dedi.

27.09.2024 15:17  Güncelleme: 17:40
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki gerginliklerin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde İran'ın parçalanabileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, ülkesindeki iç birliği sağlamak amacıyla çaba gösterdiklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak için ABD'ye gitti. Pezeşkiyan, ABD'de İranlılarla görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan'ın dün ABD'deki İranlılar ile yaptığı görüşmeye ilişkin görüntüler ülke medyasında yayınlandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyız
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: BİR OLAY OLSA İRAN KALMAZ

Pezeşkiyan görüşmede, ülkedeki krizlerin sonuçları konusunda uyarıda bulunan ve gerginliklerin devam etmesi halinde ülkenin parçalanabileceği uyarısı yaptı. İran Cumhurbaşkanı, "Eğer Allah göstermesin ülkede bir olay olsa Azerbaycan kendi başına devlet olur, Kürdistan kendi başına devlet olur, Huzistan başka, Beluçistan başka, yani artık İran kalmaz. Bu kaosa dönüşür. Biz ülkemizde kaos istemiyoruz. Biz ülkede birlik sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyız
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yaşar Koldemir:
    Adalet ve demokrasi olmayan hiç bir ülkede birlik ve beraberlik sağlanamaz, liyakat yok.mollalik ve ortaçağ kafası var.. 19 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.. Sevgili persli İran halkı ülke nüfusunun 27’sini oluşturduğu düşünüldüğünde ilaveten Azeri kardeşlerimizinde ülke nüfusunun %50’sinden fazlası göze alındığında sevgili Türk cumhurbaşkanı doğru bir analiz yapmış.. 16 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Azerbaycan kendi başına bir devlet değilmi ne saçmalıyor bu? 9 10 Yanıtla
    Kamil ÖZCAN:
    Kuzey İran'ın Azerbaycan a bağlanmasından bahsediyor Pezeşkiyan yani Tebriz dahil İran topraklarının yarısının Azerbaycan topraklarına katılması demek 1 1
    Oğuz Özen:
    Ne alakası var? Azerilerle İran on??? 0 0
  • Mustafa karaca:
    Akıllı insan olacakları şimdiden görüyor. 11 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Aklın yenimi başına geldi 6 1 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    ABD de iranlilarla görüştü ve orada açıklama yapıyor bölünebiliriz diye ! ya ben siyaset bilmiyorum ya bunlar hayin yada ülke çoktan bölünmüş 1 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    İnşallah inşallah barçalanır 0 0 Yanıtla
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