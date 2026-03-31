İran'da İki HMÖ Üyesi İdam Edildi - Son Dakika
İran'da İki HMÖ Üyesi İdam Edildi

31.03.2026 10:11
İran'da terör eylemlerine katılan iki Halkın Mücahitleri Örgütü üyesinin idam cezası infaz edildi.

İran'da Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) yönlendirmesiyle terör eylemleri düzenlemek suçlamasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezaları infaz edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, ülkede çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmekle suçlanan Babek Alipur ve Puya Gobadi adlı HMÖ mensubu 2 kişi idam edildi.

Haberde, söz konusu 2 kişinin "çok sayıda terör eylemi gerçekleştirmek, HMÖ terör örgütünün lideriyle iletişim halindeyken, ülkenin güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla hassas merkezlere ve kamuya açık yerlere roketatar kullanarak saldırılar düzenlemek" suçlamasıyla yargılandığı ifade edildi.

Sanıkların idam cezasına çarptırıldığı, kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezalarının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte İran yönetimiyle ayrıştı.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB, 2009'da, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

Lideri Mesud Recevi'nin 2003'te kaybolmasından bu yana örgütü, karısı Meryem Recevi yönetiyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da İki HMÖ Üyesi İdam Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da İki HMÖ Üyesi İdam Edildi - Son Dakika
