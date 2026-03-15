İran'da İnternet Bağlantısı Çöktü
İran'da İnternet Bağlantısı Çöktü

15.03.2026 22:03
İran'da 16. günde internet bağlantısı normal seviyenin %1'ini kaybetti, haber akışı durdu.

ABD ve İsrail ile çatışmaların devam ettiği İran'da, internet kesintisinin 16. gününde normal seviyenin yüzde 1'inde seyreden internet bağlantısının çöktüğü bildirildi.

İnternet izleme kuruluşu Netblocks, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İran'da 360 saati aşkın süredir internet kesintisi yaşandığı ifade edilen paylaşımda, internet bağlantısının normal seviyenin yüzde 1'inde seyreden kısmının çöktüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Veriler, devletin özel altyapısının yaklaşık yüzde 1'lik kısmını oluşturan ve bugüne kadar kısmen çevrim içi kalabilen İran'daki önemli bir telekomünikasyon ağında bağlantı kesintisi yaşandığını gösteriyor." denilerek, bu durumun, İran'daki Ulusal Bilgi Ağının (NIN) kurum içi ağındaki istikrarsızlıkla ilgili haberleri doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

İran'dan haber akışları durdu

İran basının internet siteleri ve sosyal medya platformlarındaki haber akışları, birkaç yarı resmi haber ajansının Telegram'da nadiren yaptığı paylaşımlar dışında kesilmiş durumda.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü gibi az sayıda üst düzey yetkili ve kurumun sosyal medyada bazı paylaşımları oldu.

Ülkedeki internet kesintisi konusunda yetkililer henüz bir açıklama yapmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

