İran'da İnternet Erişimi Tartışması

06.05.2026 23:40
İran Bilim Bakanı Simayi, internet kısıtlamalarının toplumsal memnuniyetsizliği artıracağını belirtti.

İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simayi, ülkede internet erişiminde yaşanan kısıtlamalara tepki göstererek, internete erişimde ayrımcılığın toplumsal memnuniyetsizliği artıracağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Simayi, Tahran'da "Üniversite, sanat ve savaş sonrası İran toplumu" konulu toplantıda konuştu.

Simayi, "İnternete erişimde ayrımcılık, internetin tamamen kesilmesinden daha tehlikelidir. Farklı, sınıfsal ve kısıtlı internet türlerinin oluşturulması, eşitsizlik duygusunu ve toplumsal memnuniyetsizliği artırır." dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetinin de internetin kesilmesinden yana olmadığını dile getiren İranlı Bakan, Pezeşkiyan'ın da bu durumun sürmesi gerektiği konusunda ikna olmadığını ifade etti.

İnternete erişimin kısıtlanmasının, ülkenin bilimsel ve araştırma iletişimini sekteye uğrattığını vurgulayan Simayi, "İnternet kesintilerinin halk için devam etmesi ulusal güvenliğe aykırıdır. Umuyoruz ki en kısa sürede şartlar normale döner ve akademisyenler ile halk için özgür ve istikrarlı internet erişimi sağlanır." şeklinde konuştu.

İran'da internet kesintisi

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

İnternet erişiminde sınırlamaların yaşandığı İran'da, yönetim, uluslararası internet erişiminin belli oranda sağlandığı Beyaz SIM Kart uygulamasını, yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, tanınmış ünlü şahıslar ve sanatçılara açarken, bu uygulamanın yüksek para karşılığı üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiaları gündeme geliyor.

Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
