İran'da İsrail Bağlantılı 12 Kişi Gözaltına Alındı

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TAHRAN, 23 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat güçleri, İranlıların "güvenliğine tehdit oluşturucu eylemler" planladıkları iddiasıyla altı vilayette İsrail bağlantılı 12 kişiyi gözaltına aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi haber kanalı Sepah News'in Pazartesi günü bildirdiğine göre, tutuklanan kişiler "İsrail ile işbirliği yapan paralı askerlerden" oluşan bir şebeke olarak tanımlandı, ancak tutuklamaların ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat teşkilatı tarafından ortaya çıkarılan bu şebeke, İsrail'in İran'da "güvenliğe tehdit oluşturucu bir dizi eylem" düzenlemek amacıyla kurduğu "komplonun" bir parçası olarak nitelendirildi.