İran\'da İsrail Casusu İdam Edildi

İran'da İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişi idam edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre eyaletin başyargıcı Seyyid Kazım Musevi, kimliği açıklanmayan kişinin, cumartesi günü İran'ın orta kesimindeki Kum eyaletinde bulunan bir cezaevinde infaz edildiğini söyledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Musevi, mahkumun Ekim 2023'te İsrail'le istihbarat işbirliğine başladığını ve Şubat 2024'te tutuklandığını, suçunu itiraf ettiğini ve yasal sürecin ardından ölüm cezasına çarptırıldığını kaydetti.

HASSAS VERİLERİ İSRAİL'E AKTARMIŞ

Musevi, İran istihbarat ve yargı makamlarının söz konusu kişinin faaliyetlerini tespit ederek, ülkenin hassas verilerinin İsrail'e aktarılmasını engellediğini sözlerine ekledi.