İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bir ambulansın İsrail saldırısında hedef alındığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Kızılayı'nın yazılı açıklamasına göre, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail bir ambulansı hedef aldı.
Saldırıda 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İran'da İsrail Saldırısı: 2 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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