İran'da Kadınlara Motosiklet Ehliyeti Yolda

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kadın ve Aile İşleri Sorumlusu Zehra Behruzazer, kadınlara motosiklet sürücü belgesi verilmesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını, ehliyetin ilk örneğinin basıldığını ve uygulamanın savaş nedeniyle ertelendiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına konuşan Behruzazer, kadınların motosiklet kullanmasına izin verilmesi sürecine İran Meclis üyeleri ile din adamlarının destek verdiğini belirterek, din alimlerinin kadınların motosiklet kullanmasının "özünde haram olmadığı" yönünde görüş bildirdiğini ifade etti.

Ülkede kadın pilotlar ile ağır vasıta sürücülerinin bulunduğunu hatırlatan Behruzazer, motosikletin de bir ulaşım aracı olduğunu aktardı.

Behruzazer, Trafik Polisi yetkilileriyle yaptığı son görüşmede kadın motosiklet ehliyetinin ilk örneğinin basıldığını öğrendiğini ifade ederek, ehliyetlerin mart ayında verilmeye başlanmasının planlandığını ancak haziranda başlayan savaş nedeniyle sürecin durduğunu kaydetti.

Bu ay ilk kadın motosiklet ehliyetinin tanıtım töreninin de yapılmasının planlandığını ancak savaş koşulları nedeniyle bunun da ertelendiğini dile getiren Behruzazer, son değerlendirmelere göre ehliyetlerin bu ay içinde verilmeye başlanmasını umut ettiklerini belirtti.

Kadınlara motosiklet ehliyeti verilmesi için herhangi bir yasal değişikliğe ihtiyaç bulunmadığını vurgulayan Behruzazer, mevcut mevzuatta bir boşluk değil uygulamaya ilişkin bir sessizlik bulunduğunu ve bunun idari düzenlemelerle giderildiğini söyledi.

Behruzazer ayrıca, kadın motosiklet sporcuları ve madalya sahibi sporcuların ilk eğitmenler olarak görevlendirileceğini, ehliyet almak isteyen kadınların eğitiminde görev alacakları bilgisini verdi.

Söz konusu kısıtlamaya rağmen ülkede bazı kadınların motosiklet kullandığı biliniyor.