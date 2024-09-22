İran'da Maden Patlaması: 30 Ölü

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TAHRAN, 22 Eylül (Xinhua) -- İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 30 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Güney Horasan Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Muhammad-Ali Akhundi Pazar sabahı gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın Cumartesi günü yerel saatle 21.00 civarında Tabas ilçesindeki Madanjoo şirketine ait madende, tünellerden birinde metan gazı miktarındaki artış nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Yarı resmi Fars haber ajansının Pazar günü bildirdiğine göre yetkili, patlama sırasında madende 69 kişinin çalıştığını söyledi.

Akhundi, 100 kişilik 40 donanımlı ekibin arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü, ayrıca bölgede iki ambulans otobüsü ve 13 ambulansın hazır bulunduğunu belirtti.

Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Güney Horasan Valisi Cevad Ghenat ile yaptığı telefon görüşmesinde, kurtarma ve yardım operasyonlarını hızlandırmak için eyaletin tüm olanakları ve kaynaklarını seferber etmesi talimatını verdi.

İran hükümetinin Enformasyon Konseyi Başkanı Elias Hazrati, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın olayın incelenmesi için özel talimat yayımladığını ve ilgili bakanlara gerekli önlemleri almaları emrini verdiğini söyledi.