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İran'da Mossad'ın yönlendirdiği sabotaj ekibinin 4 üyesi idam edildi - Son Dakika
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İran'da Mossad'ın yönlendirdiği sabotaj ekibinin 4 üyesi idam edildi

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yönlendirmesiyle ulusal güvenliğe karşı geniş kapsamlı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla yargılandıkları davada idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

İran\'da Mossad\'ın yönlendirdiği sabotaj ekibinin 4 üyesi idam edildi
29.12.2023 - 11:44,
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İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yönlendirmesiyle ulusal güvenliğe karşı geniş kapsamlı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla yargılandıkları davada idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mossad'ın yönlendirmesiyle ülke güvenliğine karşı eylemlerde bulundukları belirtilen 10 kişilik sabotaj ekibinin 4 üyesi, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde idam edildi.

Vefa Henare, Aram Omeri, Rahman Perhazo ve Nesim Nemazi adlı mahkumların "ülke düzenini bozmak amacıyla Siyonist rejimle (İsrail) istihbarat işbirliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve muharebe" suçlarından idam edildiği belirtildi.

İdam edilen mahkumların Mossad görevlileriyle görüntülü iletişim kurarak doğrudan temas kurduğu ve Tahran, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde sabotaj eylemleri ile ülkenin güvenlik kurumlarında çalışan kişilere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.

Aynı davada yargılanan diğer 6 sanığın ise "Siyonist rejimle bağlantıları" nedeniyle 10'ar yıl hapse mahkum edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da Mossad'ın yönlendirdiği sabotaj ekibinin 4 üyesi idam edildi - Son Dakika
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