İran'da NGL Dehloran işçilerini taşıyan otobüs devrildi, ölü sayısı 12 oldu

İran'da NGL Dehloran işçilerini taşıyan otobüs devrildi, ölü sayısı 12 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesiyle ölü sayısı 12'ye çıktı. Abadan Sağlık Müdürlüğü, NGL Dehloran Şirketi çalışanlarını taşıyan araçtaki yaralı sayısını 15 olarak açıkladı.
İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Fars Haber Ajansı, İlam Eyaleti Abadan Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, İlam'daki NGL Dehloran Şirketi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığı, yaralananların sayısının 15 olduğu bildirildi.
Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine giden işçileri taşıyan servis otobüsü, bölgede bulunan petrol kuyularının yakınlarında dün akşam saatlerinde devrilmiş, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
Kaynak: AA
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