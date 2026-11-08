İran'da Ocak 2026'daki gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştığı" gerekçesiyle 3 kişi idam edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran'da Ocak 2026'daki gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştığı" gerekçesiyle 3 kişi idam edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da, yerel para biriminin değer kaybı ve ekonomik gerekçelerle başlayarak yönetim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran'da, yerel para biriminin değer kaybı ve ekonomik gerekçelerle başlayarak yönetim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Hamid Kazimi, Hasan Deyyibend ve Rıza Zengene adlı hükümlüler idam edildi.

Söz konusu kişilerin, Ocak 2026'daki gösteriler sırasında Kerec kentinde elektrik trafolarına zarar vermek, kamu ve özel mülkiyete tahrip amaçlı saldırmak, halkı provoke etmek, güvenlik güçlerine saldırmak ve molotof kokteyli kullanmak gibi eylemlerden suçlu bulundukları bildirildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ulusal para biriminin döviz karşısındaki hızlı değer kaybı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle Tahran Büyük Çarşısı'nda esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen olayların ardından hükümet, ülke genelinde internet erişimini kesmişti.

İranlı resmi makamlar gösterilerdeki toplam can kaybına ilişkin resmi bir sayı açıklamazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını iddia etmişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfına bağlı Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada ise gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Açıklamada, bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı gruplar" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu savunulurken, 690 kişinin ölüm nedenine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

Kaynak: AA
GüncelMahkumMahkumİranSon Dakika

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
10:31
Yeni Parti’de genel başkanlık ön seçimi başladı Özgür Özel oyunu kullandı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
10:30
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri fırladı
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 10:55:41. #.0.2#
SON DAKİKA: İran'da Ocak 2026'daki gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştığı" gerekçesiyle 3 kişi idam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android