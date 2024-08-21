İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı - Son Dakika
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İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı

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Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, İran'ın Yezd eyaletinde devrildi. Kazada 28 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Otobüsün fren sistemindeki teknik bir arıza nedeniyle kaza meydana geldiği belirtildi.

21.08.2024 12:05
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- İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı

TAHRAN - Irak'taki Erbain törenlerine katılmak için yola çıkan Pakistanlıların bulunduğu otobüsün İran'da devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, akşam saatlerinde İran'ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktası yakınında devrilerek alev aldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 11'i kadın, 17'si erkek olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk incelemelere göre kazanın otobüsün fren sistemindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı.

Erbain töreninde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kerbela'daki anma törenlerine yaklaşık 22 milyon kişi katılmıştı.

İran\'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı
Kaynak: İHA

Pakistan, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı - Son Dakika
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