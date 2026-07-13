İran'da Patlama Sesleri

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu.
Bölge sakinleri patlama seslerinin deniz tarafından geldiğini belirtirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.
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