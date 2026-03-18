İran'da Petrol Rafinerilerine Saldırı - Son Dakika
İran'da Petrol Rafinerilerine Saldırı

18.03.2026 15:28
ABD-İsrail saldırılarıyla Aseluye'deki petrol rafinerileri hedef alındı, tahliye ve yangınla mücadele sürüyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisi hedef alındı.

Saldırılarda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin farklı aşamaları vuruldu.

Çalışanların saldırı sonrasında tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığı, kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda şu ana kadar can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Petrol Rafinerilerine Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da Petrol Rafinerilerine Saldırı - Son Dakika
