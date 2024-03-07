İran'da petrol rafinerisinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da petrol rafinerisinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yaralılar Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne kaldırıldı.

07.03.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bender Abbas Valisi Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların kaldırıldığı Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ruya Cihangiri ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da petrol rafinerisinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İskilip'te tüfekli saldırıda 3 kişi yaralayan şüpheli tutuklandı
    14:23 İskilip'te tüfekli saldırıda 3 kişi yaralayan şüpheli tutuklandı

    Çorum'un İskilip ilçesinde 5 Mart'ta İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan tartışmada M.A, A.B. ve R.A'yı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • Elon Musk, OpenAI'e karşı dava açtı
    14:20 Elon Musk, OpenAI'e karşı dava açtı

    Elon Musk, OpenAI firmasını dava etti ve CEO Sam Altman'ın görevden alınması gerektiğini savundu. Musk'ın şirket yönetiminde olduğu dönemde kar amacı gütmeyen yapay zeka vizyonu üzerinden para kazanmayı amaçladığı iddia ediliyor. OpenAI yönetimi ise karşı dava açabileceğini belirtiyor. Girişimcinin şirkete yaptığı yardımın 45 milyon dolar civarında olduğu iddia ediliyor. OpenAI yönetimi, Musk'ın şirketi Tesla'ya bağlamak istediğini iddia ediyor.

  • Disney CEO'su Bob Iger, Netflix ile ilgili itirafta bulundu
    14:20 Disney CEO'su Bob Iger, Netflix ile ilgili itirafta bulundu

    Disney CEO'su Bob Iger, verdiği son röportajda Netflix ile rekabet konusunda geride olduklarını kabul etti ve daha fazla para harcamak zorunda kaldıklarını söyledi. Iger, içerik zenginliği ve birden fazla platform sunmanın önemine vurgu yaparken, Disney Plus'ın genç nesilleri çekebilmek için kampanyalar yapacağını belirtti.

  • Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
    14:20 Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

    Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

  • Nazilli Belediye Başkanı Kadınları Kutladı
    14:18 Nazilli Belediye Başkanı Kadınları Kutladı

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları kutlayan bir mesaj yayımladı. Özcan, kadınların mücadeleci, inançlı ve başarılı olduğunu vurgulayarak, onların her gününün özel olduğunu belirtti.

  • Ağrı'da 3 Bin Düzensiz Göçmenin Sınırdan Girişi Engellendi
    14:15 Ağrı'da 3 Bin Düzensiz Göçmenin Sınırdan Girişi Engellendi

    Ağrı Valisi Mustafa Koç, son iki ayda 3 bin düzensiz göçmenin sınırdan girişinin engellendiğini, operasyonlarda ise 995 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve terör örgütleriyle gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Vali Koç, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

  • Kayseri'de mahkum çocuklara kayak eğitimi
    14:15 Kayseri'de mahkum çocuklara kayak eğitimi

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına yönelik kayak eğitimi Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamlandı. Eğitim sonunda düzenlenen programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve diğer yetkililer katıldı. Programda çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı ve kar motorlarıyla gezdirildi.

  • Bilecik'te Silahlı Kavga: Yoldan Geçen Bir Kişi Yaralandı
    14:14 Bilecik'te Silahlı Kavga: Yoldan Geçen Bir Kişi Yaralandı

    Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'nde bir inşaatın sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ömer K, aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M'ye ateş etti. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ömer K. ise polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:01 ET ve Süt Kurumu Ramazan Ayında Et Üretimini Artırdı ET ve Süt Kurumu Ramazan Ayında Et Üretimini Artırdı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
13:40 Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:20 Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
11:08 Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:24:01. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da petrol rafinerisinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement