İran'daki petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den 8 Mart mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların sevgi ve fedakarlığın anlamı olduğunu vurgulayarak, kadınların her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini belirtti. Özdemir, kadınların toplumun mutluluğu için önemli olduğunu ve milli değerlerimizin taşıyıcıları olduğunu ifade etti.