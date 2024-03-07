İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralıların olduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı.
Rafineride yangına yol açan patlamada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
İranlı yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › İran'daki petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Bacım Sultan Yurdunda kalan öğrenciler için afet farkındalık eğitimi, yangın ve tahliye tatbikatı ve deprem anı eğitimi düzenlendi. AFAD uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olma konusunda bilgiler verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere yangın ve tahliye tatbikatı yaptırıldı ve öğrenciler binadan güvenli bir şekilde tahliye oldu.
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