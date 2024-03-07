İran'daki petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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İran'daki petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralıların olduğu bildirildi. Hürmüzgan eyaletindeki rafineride yangına yol açan patlamada, henüz nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı. İranlı yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

07.03.2024 13:05
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İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralıların olduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı.

Rafineride yangına yol açan patlamada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

İranlı yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İran, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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