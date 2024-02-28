İran'da Polis Karakolu Önünde Bombalı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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İran'da Polis Karakolu Önünde Bombalı Saldırı: 1 Ölü

İran\'da Polis Karakolu Önünde Bombalı Saldırı: 1 Ölü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polis karakolu önündeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan bir kişinin bombanın imha etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Eyalet Savcısı Mehdi Şems Abadi olaya ilişkin bilgi verdi. Şems Abadi, '(Bampur ilçesindeki) Muhammedan Polis Karakolu'nun güvenlik bölgesinde park halindeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan 2 teröristten biri meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybetti.' dedi. İranlı yetkili, olay mahallinden kaçan diğer saldırganın yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

28.02.2024 10:29
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polis karakolu önündeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan bir kişinin bombanın imha etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Eyalet Savcısı Mehdi Şems Abadi olaya ilişkin bilgi verdi.

Şems Abadi, "(Bampur ilçesindeki) Muhammedan Polis Karakolu'nun güvenlik bölgesinde park halindeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan 2 teröristten biri meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

İranlı yetkili, olay mahallinden kaçan diğer saldırganın yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran'da Polis Karakolu Önünde Bombalı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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