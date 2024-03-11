İran'da Ramazan ve Nevruz hazırlıkları pahalılığın gölgesinde

İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl aynı zamana denk gelen ramazan hazırlıkları ile Nevruz Bayramı hazırlıkları hayat pahalılığının gölgesinde geçiyor.
Yarın ramazan ayının ilk gününe başlanacak olan İran'da 20 Mart'ta ise yeni yılın başlangıcı kabul edilen Nevruz Bayramı kutlanacak.
Ramazan'ın gelişi ile Nevruz arasında az bir süre olması sebebiyle de ramazan hazırlıkları Nevruz alışverişi ve hazırlıklarının gölgesinde kaldı.
Tahran belediyesi ise şehrin belli bölgelerine yerleştirdiği Nevruz'a özel bazı heykellere "hilal" figürü ekleyerek Ramazan ve nevruzu birlikte karşıladı.
Geçen yıllarda yaya üst geçitleri ile reklam panolarına asılan ve ramazanı karşılayan afişlerin bu yıl kullanılmadığı görüldü.
Tahran'daki Büyük Pazar başta olmak üzere cadde ve pazarlarda görece artan bir kalabalıkla karşılaşmak mümkün.
Kalabalığın oluşması alışverişin arttığı şeklinde yorumlansa da esnaf bunu "kuru kalabalık" olarak tanımlıyor.
Esnaf ziyaretçilerin alış veriş yapmamasından dert yanarken pazara gelenler ise fiyatların yüksekliğinden ve alım gücünün düşmesinden şikayetçi.
Büyük Pazar'ın önündeki trafiğe kapalı caddeye sergiler açarak ürün satmaya çalışan seyyar satıcılar ile belediye zabıtaları arasındaki kovalamaca ise diğer günlere göre artmış durumda.
Nevruz demek İran'daki en uzun süren tatil demek olunca da başkentliler bu çarşambadan itibaren tatil yapmayı planladıkları yerlere gitmeye başlayacak.
İki hafta boyunca evden uzak olacak insanlar ramazan alışverişi yapma gereği de duymuyor. Piyasa ve pazarlarda görülen canlılık ise ülkenin en önemli bayramı olan Nevruz'a yönelik bir hareketlenme oluyor.
Büyük Pazar'a alışveriş yapmak için gelen Şirin Muzafferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada fiyatlar nedeniyle bir şey alamadan pazardan çıkmak zorunda kaldığını söyledi.
Alışverişe gelme amacının çocuklara Nevruz bayramlıkları almak olduğunu belirten Muzafferi, özellikle çocuk giysilerinin çok pahalı olduğunu söyledi.
Muzafferi, kendisi gibi başka insanların da pazardan eli boş dönmek zorunda kaldığını, büyüklerin yokluğu anladığını ama çocukların "alamadım" ya da "param yok" sözlerini anlamadığını, mutlaka bayramlık istediğini ifade etti.
Ramazan ayı için özel bir hazırlık yapmadığını aktaran Muzafferi, bu ayı daha çok ibadete ve yardımlaşmaya yönelerek geçireceğini dile getirdi.
Alışveriş için gelen Ali Rızazade de nevruz tatili çerçevesinde 20 gün boyun Tahran'da bulunmayacağını belirterek bu nedenle ramazan hazırlığı yapma gereği duymadığını söyledi.
Rızazade, pazara Nevruz Bayramında ailecek kuracakları "Heft Sin" sofrasına malzeme almak için geldiğini ifade etti.
Meryem Heyderi ise ramazan alışverişi için pazara geldiğini ancak pahalılık yüzünden almak istediği çoğu şeyi alamadığını dile getirdi.
Heyderi, ramazan alışverişi için yaşadığı sıkıntının atlatılabilecek bir şey olduğunu ancak Nevruz'da çocuklar için hediye ve bayramlık almak zorunda olduğunu söyledi.
Çocukların "yok" kelimesini duymak istemediğini söyleyen Heyderi, çocukların yeni yıla yeni elbiseler ya da en azından yeni bir çift ayakkabı ile girmek istediğini sözlerine ekledi.
Heyderi, Nevruza daha bir hafta vakit olduğunu hatırlatarak, bu süre içinde çocuklara bir şeyler alabilmeyi umut ettiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › İran'da Ramazan ve Nevruz hazırlıkları pahalılığın gölgesinde - Son Dakika
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
ILO ve EBRD tarafından desteklenen bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların önemli bir kısmı çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından geçici veya kalıcı olarak ayrılıyor. Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili, 'Çocuk bakım hizmetlerinin maliyeti, kadın istihdamını etkiliyor' dedi.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.
Antalya'da gece uyuyacağı sırada kocasından sabah içmek için mercimek çorbası içmek istediğini söyleyen 52 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, yatağında ölü bulundu. Eşini kaybeden Mevlüt Çelik, 'Sabah kalkınca bana mercimek çorbası yap' demişti. Ben de yaptım. Tencere halen sıcak. Sıcak sıcak içmesi için seslendim ama uyanmadı' dedi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mesleği çok seven engelli bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis ekipleri, yanlarında getirdikleri hediyelerle çocuğu evinde ziyaret etti ve aileleri tarafından teşekkürle karşılandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Osmanlı köyü Kozluören'de yüzyıllardır Ramazan ayının ilk gününde tüm köy halkı çullama ve yeşil mercimek yemeğiyle iftar açıyor. Köyün geçmişi Selçuklu Devleti dönemine kadar uzanıyor ve bu geleneğin 900 yıldır hiç bozulmadan sürdürüldüğü biliniyor. Köydeki her evde bu yemeklerin pişirilmesiyle Ramazan'ın birinci günü kutlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Metalist: Vahdet sergisi, Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı ve Fener Evleri 1'de ziyarete açıldı. Sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü mezunları ve halen eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Metalist Grubu'nun heykelleri sergileniyor. Bahar Posta, Berke Uysal, Büşra Kölmük, Elçin Yaren Çakırlar, Emirhan Özkök, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Nihat Sarıibrahimoğlu, Okan Ünal, Özge Yelkenci ve Rasim Metehan Acehan'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?