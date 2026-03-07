İran'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Kürdistan eyaletinin Merivan kenti Kaymakamı Nejad Cihani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaymakam Cihani, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan "organize bir çete" çökertildiğini belirterek, söz konusu çetenin İran karşıtı gruplarla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Operasyonun Merivan sınır muhafızları ve güvenlik güçlerinin işbirliğiyle yapıldığını aktaran Cihani, "Bu operasyonda 10 kalaşnikof saldırı tüfeği, 21 şarjör ve 630 mermi ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

İran yönetimi karşıtı grupların silahlandırılarak Tahran'a karşı savaştırılacağı iddialarının gündemde olduğu dönemde operasyonun yapılması dikkati çekti.