İran'da Sınır Çatışması: 6 Ölü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zabul kentinde güvenlik güçleri ile sınırdan İran'a girmeye çalışan silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Emniyet Teşkilatı'na bağlı Sınır Polisi Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, Zabul kentinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını belirtti.

Cavidan, çatışmada, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan silahlı grubun 6 üyesinin öldürüldüğünü, bölgede yapılan aramada ise çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği söyledi.