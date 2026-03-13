İran'da Sivil Hayat Krizi

13.03.2026 18:18
BM, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'da sivil hayatın ciddi şekilde sekteye uğradığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Zoe Brennan, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'da sivil hayatın ciddi şekilde sekteye uğradığını belirtti.

Brennan ve BM Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İran'da 28 Şubat'tan bu yana artan saldırıların sivil hayatı ciddi anlamda sekteye uğrattığını vurgulayan Brennan, Tahran ve diğer ağır hasar gören şehirlerdeki ailelerin belirsizliklerle yaşadığını söyledi.

Brennan, "Binlerce aile kaçmak zorunda kaldı. 17 binden fazla konut birimi dahil yaklaşık 22 bin sivil yapı hasar gördü. Sadece Tahran'da bile birçok aile otellerde, acil durum ve toplum merkezlerinde barınıyor." dedi.

IOM'un İran'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için insani yardım malzemelerini seferber ettiğini aktaran Brennan, daha fazla acıyı önlemek için gerilimin azaltılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

BMMYK Sözcüsü Baloch ise BMMYK'nin, İran'ı terk eden kişi sayısında yüksek bir artış gözlemlemediğini ve rakamların çatışma öncesiyle tutarlı olduğunu söyledi.

Baloch, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'dan Suriye'ye 100 binden fazla kişinin geçtiğini ve bunların büyük çoğunluğunun Suriyeli olduğunu kaydetti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
